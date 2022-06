Misturando o vintage e o moderno

Numa primeira olhada, esse conjunto nos remete a uma série de características de uma cozinha do início até a metade do século passado, desde os painéis de madeira nas paredes, armários, torneiras vintage, iluminação até o fogão de modelo antigo. Apesar de essa cozinha ter sido desenhada pensando no passado, foram utilizados aparatos modernos e tecnológicos. O projeto é da British Standard, uma empresa séria, com preços justos, e que se propõe a unir a funcionalidade dos dias de hoje com a beleza do design de antigamente.