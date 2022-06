Dicas para transformar a atmosfera da sua sala de jantar

Todo bom anfitrião sabe que a sala de jantar é o coração da casa, pois é o lugar onde recebemos nossas visitas, familiares e amigos. Compartilhamos o nosso universo íntimo, criado dentro da familiaridade de casa, através de refeições e encontros. Por isso é importante conjugar iluminação, plantas e móveis, tornando a atmosfera harmônica e afável.

Cada aspecto da decoração pode ser alterado para criar um espaço com as características desejadas. A iluminação, por exemplo, pode contemplar o cômodo todo, se o tema do projeto for clean ou elegante, assim como focos de luz pontuais podem trazer um aspecto intimista à sala. Plantas também são uma boa forma de harmonizar o ambiente. Há muitas soluções viáveis para jardins interiores, como paredes verdes, suculentas e cactus.

Na hora de decorar sua sala de jantar é importante ter em mente que tipo de cômodo se deseja, e alinhar os diferentes elementos da decoração de forma equilibrada.