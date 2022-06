10 cadeiras maravilhosas para a sala de jantar

Criando um ambiente jovial e descontraído, as cadeiras cinza e amarelas se destacam no conjunto com a mesa redonda branca. As cores das cadeiras se harmonizam com o quadro na parede e também com as plantas e almofadas jogadas displicentemente no chão do espaço. O piso de madeira clara proporciona aconchego à sala de jantar, enquanto as luminárias em preto fosco dão um ar moderno a ela. Perfeito para jantares com os amigos regados à boa conversa e boa comida.