homify 360°: Uma refúgio australiano na floresta tropical

A região chamada Yarra Valley é mundialmente conhecida por seus vinhos. Com mais de 70 vinícolas na região, sua produção de excelentes produtos se dá graças à diversidade de solo e do clima temperado. Muitos dos negócios locais são empresas de famílias que transmitem experiência por gerações. E quanto à culinária local? A região também conta com alguns dos melhores chefs do país, que exploram o rico solo para produzir refeições com alimentos frescos e orgânicos.