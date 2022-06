Lar construído em terreno estreito tem decoração de cair o queixo

O vazio da escada é aproveitado no pavimento superior, onde cria-se um mezanino cheio de luz natural. Graças as paredes brancas, a iluminação que entra através de um amplo caixilho e aberturas zenitais no telhado, por refletir-se e propagar-se por todo o ambiente. E de quebra ainda vemos de perto a estrutura do telhado que foi valorizada e deixada aparente. O ganho de tal decisão vai além dos valores estéticos, já que ganha-se pé direito e graças a altura a casa parece menos estreita do que na verdade é.