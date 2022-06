Revestimentos bem escolhidos tornam esse apartamento um sonho de consumo

Este apartamento de 180 m² com vista para o mar tem o conforto e a praticidade desejados pelos moradores que vivem neste lar. O casal maduro usa o espaço para momentos a dois ou também divide a casa com amigos e com a família. O contato direto com a brisa e com o som do mar transforma este apê em uma habitação ainda mais especial. A decoração acompanha a natureza ao redor e se destaca pelas bases neutras e naturais.

Nesta residência nada está fora de lugar. É possível ver que cada móvel e objeto de decoração foram colocados de maneira estratégica para deixar a moradia moderna e confortável. O grande destaque desta decoração é a mistura de objetos de antiquário, obras de arte e peças do design contemporâneo. Uma obra prima da decoração, orquestrada pelo escritório Coutinho + Vilela, de Vitória.