Casa express de madeira e bioclimática!

Antes do início deste projeto havia apenas o terreno vazio. Esta casa que estamos prestes a lhe mostrar é diferente de muitas outras, pois além de ser construída às pressas tinha também um orçamento muito apertado. O objetivo era que a casa fosse express e também fosse sustentável, e totalmente eficiente em termos de energia.

Neste ponto, os arquitetos responsáveis do escritório Morell Alventosa Arquitetos, se dedicaram ao máximo para que o objetivo do projeto fosse alcançado dentro do período estabelecido. Construída na cidade espanhola de Santa Maria de Palautordera, o design exterior da propriedade precisava ser harmonioso e de uma forma que unisse o exterior da casa com a paisagem que cerca o terreno.

Devido a rica vegetação local, a equipe responsável pelo projeto era precisaram se certificar que a aparência exterior da casa fosse natural e se fundisse à paisagem local. Conheça todos os detalhes deste projeto super desafiador!