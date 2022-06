A reforma dos sonhos!

A principal atração do projeto de reforma é o espaço gourmet, situado na varanda. As cores vibrantes dos móveis, como o armário de madeira na cor amarelo, em estio rústico, e a geladeira vermelha de design vintage, realçam o estilo rústico e descontraído do ambiente, que conta ainda com uma mesa de madeira rústica, bancos de madeira, um painel de tijolos à vista e piso de cimento queimado. Acessórios inusitados como o tonel na cor preta, os mini containers e as luminárias com lâmpadas pendentes complementam a decoração do ambiente e dão-lhe mais personalidade.

Para obter mais informações sobre projetos de churrasqueiras, leia este artigo.