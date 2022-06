Ideias de móveis planejados para toda a casa!

Decorar é uma delícia. Após o término da decoração, você sente-se passeando no lar, ao redor de cada escolha própria no momento de decorar todos os cômodos da casa. Afinal, cada cantinho é especial e recebe o amor de forma igual. Escolher as peças e cores que irão compor estes ambientes é trabalhar a própria personalidade representada nos quatro cantos do lar. E pensando nisso, trouxemos ideias para todos os cômodo do lar, com as quais você poderá se inspirar. São sugestões para o quarto, sala, cozinha, banheiro e até a varanda. Cada uma pensada de uma forma especial para que a casa ganhe um resultado perfeito e que agrade ao máximo quando terminado. Desta forma, além de ver projetos incríveis, você verá soluções perfeitas que poderão ser empregadas na sua casa.

Para cada cômodo separamos duas imagens que irão dar dicas sobre organização e a melhor escolha entre os móveis planejados. Para os quartos, as ideias remetem à facilidade na organização dos móveis, com prateleiras que espalham os objetos de decoração no espaço, na sala, a funcionalidade e a dinâmica dos espaços ganham destaque em cada projeto explorado, na cozinha, as escolhas modernas dão mobilidade aos pequenos, para o banheiro, o frescor do ambiente e iluminação do espaço merecem uma observação especial e, por fim, nas varandas, as plantas têm seu lugar reservado para que os dias e noites estejam sempre agradáveis para as horas de relaxar.

Por isso, se você ama decorar o seu lar, vai amar também estas excelentes dicas para que o seu lar seja o mais perfeito o possível. Aproveite estas dicas vindas dos melhores profissionais do mundo e que fazem do homify a melhor referência quando o assunto é arquitetura e decoração!