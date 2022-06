Escolhendo o buffet certo para salas de jantar!

Com destaque para as cores preta e branca, esta sala de jantar apresenta um buffet suspenso de quatro metros de comprimento, perfeito para guardar louças, baixelas e talheres. Complementando-o, um armário aéreo nas mesmas cores abriga copos e taças. A mesa de jantar retangular repete a dobradinha do buffet, com tampo branco e base preta. As cadeiras pretas têm linhas retas e discretas e se sobressaem no piso em madeira clara. A iluminação planejada realça o buffet e o armário de copos, enquanto um quadro abstrato dá o toque de cor do ambiente. A imagem é de Carlos Edler.