21 prateleiras de canto para transformar qualquer espaço

Arquitetos e clientes envolvidos em uma reforma ou construção de sua casa sabem que certas partes do lar são um tanto temidas. Alguns espaços acabam sendo inevitavelmente formados por consequência do layout como um todo, apenas para citar alguns deles, as áreas sob escadas frequentemente ficam subutilizadas, os topos dos armários ou estantes não servem para nada mais além do acúmulo de pó ou para guardar objetos pouco utilizados e os encontros entre paredes conformam cantos difíceis de resolver.

São destes encontros que falaremos hoje! Também conhecidos como cantos ou quinas, tais espaços conformados pela estrutura das casas, podem ser encontrados em qualquer lugar, seja nas salas, cozinhas ou banheiros, independente de tamanho, localização ou estilo. E assim como qualquer outro problema, fugir não adianta e então é necessário partir para soluções, que felizmente nossos profissionais têm de sobra.

Este artigo seleciona 21 prateleiras de canto que você precisa conferir para renovar o ar de sua casa de forma inteligente e moderna. As prateleiras são elementos que não servem apenas para decorar e organizar, mas fazem parte integrante do ambiente de forma visual e funcional. Sempre presentes em nossos lares, vale a pena conferir todos os estilos e formatos em que podem aparecer, portanto confira ótimas ideias para a cozinha.

Os projetos a seguir são todos diferentes, mas o resultado é único: espaços diferentes que deixam qualquer um boquiaberto. Não perca!