Cozinhas pequenas, planejadas e perfeitas!

Cozinhas pequenas em apartamentos pequenos, geralmente fazem uso do comprimento para que o cômodo seja utilizado. Estes tipos de estruturas geralmente demandam mais atenção no momento de comprar móveis planejados para a cozinha. É essencial saber trabalhar o tamanho de cada item para que o balcão não comprometa o corredor. Neste projeto do Studiodwg Arquitetura e Interiores, de São Paulo (SP), a lateral do espaço foi trabalha com um fino acabamento no balcão que distribui preciosamente os itens para o espaço. Desta forma, o corredor ganha muito em dinamismo para uma melhor movimentação no cômodo.