8 fotos de um apartamento clarinho para te motivar a decorar seu lar

O primeiro espaço visitado do lar é a sala de jantar que tem integração com a cozinha. A presença da cor branca será uma constante em todo o apartamento. A escolha por esta cor facilita a iluminação e traz a sensação de maior espaço no ambiente.

A decoração da sala de jantar conta com detalhes elegantes, como o quadro de detalhes metálicos na parede ao fundo e o teto rebaixado com iluminação embutida. Complementando o ambiente, estão a linda mesa com desenho oval e a luminária suspensa e formato circular. Um resultado impecável.