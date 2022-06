Vale a pena ter uma sauna em casa?!

Agora, mesmo já tendo ouvido falar na sauna e conhecendo seus benefícios à saúde, talvez você nunca tenha entrado em uma e esteja com dúvidas sobre sua real função. Para isso deve começar sabendo que existem dois tipos de sauna. A seca e a úmida. Quando fala-se em sauna úmida é a mesma coisa do que sauna a vapor.

A sauna é um ambiente que pode ser do tamanho de um banheiro, de quarto ou até maior. Esse ambiente é revestido normalmente com madeira, cerâmica ou pastilhas de vidro e precisa que a estrutura seja feita de tijolos refratários, pois são ideais para suportar altas temperaturas.

Então, no momento do uso, esse ambiente é aquecido para que chegue a temperaturas entre 60 °C, no caso da úmida, e 80°C, no caso da seca. O objetivo é que o calor do ambiente promova todos os benefícios ao organismo das pessoas que estiverem lá dentro, usando apenas trajes de banho ou toalhas no corpo.

São apenas alguns minutos que deve-se ficar na sauna para que a temperatura do corpo não ultrapasse o limite suportável sem passar mal. Depois, para que a temperatura do corpo volte ao normal, é comum tomar uma ducha ou banho de piscina.

A sauna seca é mais recomendada para o inverno. Ela é aquecida por pedras ou outros materiais que não liberam vapor. A sauna úmida é recomendada para o verão, por causa do seu poder hidratante, e também é o tipo que vai ajudar pessoas com problemas de respiração.

As formas utilizadas para aquecer o ambiente variam. Podem ser a lenha, a gás ou elétrica. Nos tipos a gás ou a lenha é feita uma chaminé para que a fumaça saia do ambiente. No tipo de sauna seca, a máquina de aquecimento fica no interior do ambiente, enquanto na sauna úmida a máquina fica do lado de fora.