10 pendentes incríveis para sala de jantar

Os pendentes para sala de jantar são artigos decorativos fundamentais em qualquer projeto de decoração. Estes belos artefatos têm o poder de proporcionar o toque final que o ambiente precisa. Diferente do que muitos pensam, a mesa de jantar e as cadeiras não são os únicos elementos que este cômodo precisa ter. Os lustres, luminárias e pendentes são responsáveis por oferecerem um charme extra e além do óbvio aos espaços.

As possibilidades de design e materiais são quase que infinitas e devem ser escolhidas com bastante cuidado. É muito importante que o resultado da composição seja harmônico e que faça sentido com o restante da decoração do ambiente. A iluminação final deve ser levada em consideração para definir a quantidade de objetos necessários e o clima a ser alcançado com este recurso.

É necessário também se atentar aos detalhes técnicos de teto e gesso. Determinados pendentes para sala de jantar precisam do forro de gesso para serem instalados de forma correta e adequada.

Selecionamos dez modelos incríveis e belos de pendentes para sala de jantar. Aqui você ficará por dentro de variadas possibilidades de estilo e design em pendentes para completar o décor da sua sala de jantar.