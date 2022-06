Closet para você sonhar

Você não tem o luxo de possuir o seu próprio closet? Não tem problema, a solução está na organização! Este exemplo é ideal para um closet que seja utilizado por um casal. A maneira como você usa cada espaço do seu closet é extremamente importante para que caiba todos as seus pertences de modo conveniente e funcional. Portanto, tente sempre utilizar ao máximo cada espaço das prateleiras e gavetas disponíveis!

Sapatos – ideal para um closet dividido é que cada um tenha a sua própria estante somente para sapatos. Assim, todos ficam satisfeitos com a maneira como os sapatos ficarão expostos.

Acessórios – a melhor maneira de resolver essa questão sobre a divisão de espaço é dividir de acordo com quem tem mais acessórios. Simples! Opte por prateleiras ou gavetas que tenham divisões internas. Dessa maneira fica fácil organizar as pulseiras, os brincos e os demais itens de tamanhos menores. No caso de bolsas e demais acessórios do gênero, escolha prateleiras ou divisões que você tenha fácil acesso! Observe o exemplo, as bolsas e sapatos mais bonitos servem também como decoração! O fato de o closet ser divido entre dois gêneros: Masculino e feminino deu uma sobriedade ao espaço, porém, mantendo a elegância.