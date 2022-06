Natal na Itália: Costumes e tradições

O Natal é, para muitos, o período preferido do ano. Claro que, com o passar dos anos, nos sentimos cada vez mais “Grinch” e menos crianças, mas isso faz parte. As cidades ficam cheias de luzes quentes que iluminam as ruas do centro e em alguns países existem diversos mercados, onde você pode saborear comidas típicas, vinho quente e comprar itens artesanais para dar de presentes para amigos e familiares .

Nós do homify trabalhamos dentro de um contexto internacional, e para nós brasileiros ainda é difícil de aceitar a ideia de ter que usar jaquetas e casacos em dezembro, simplesmente porque estamos acostumados a passar muito calor durante esse período. Mas contaremos hoje como é celebrado o Natal na Itália, onde as tradições variam de acordo com a região!