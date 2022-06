10 armários de cozinha planejados!

O planejamento de uma cozinha deve ser feito com muita cautela, para que todos os detalhes sejam contemplados. É fundamental entender a dimensão do espaço disponível, afinal, esta é uma área preciosa dentro da casa. Em apartamentos, cada cantinho merece ser aproveitado. Antes de iniciar a construção da cozinha ou a reforma, é preciso anotar todas as medidas e imaginar possibilidades de uso do local. Os amantes da gastronomia vão optar por ambientes inspiradores e funcionais. Porta temperos ao rápido alcance das mãos, facas especiais em locais estratégicos, prateleiras, pias duplas para facilitar a lavagem dos utensílios e dos alimentos, fogões em geladeiras em tamanhos adequados.

Famílias com filhos precisam de armários espaçosos. Os solteiros podem escolher móveis menores que agrupem corretamente seus utensílios. O armário de cozinha planejado se adapta bem aos diferentes perfis de cozinheiros. Seja você um chef renomado, alguém que ama inventar receitas, um seguidor do movimento slow food ou até uma pessoa que adora experimentar novas dietas.

Os estilos de decoração são muito variados. As empresas fabricantes de armário de cozinha planejado já contam com portfólios bem ecléticos. Com certeza você irá encontrar um modelo que se encaixe perfeitamente em sua maneira de ser.

Confira algumas opções de armário de cozinha planejado que separamos para você.