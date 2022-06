Top 5 – casas pequenas com fachadas geniais e jardins incríveis

Ter um jardim é um verdadeiro sonho, principalmente para quem mora em uma grande cidade e tem um dia-a-dia corrido, este espacinho da casa é um lugar notável para relaxar. Isso porque, jardins podem se adaptar a receber tantas atividades, desde praticar um hobby como a jardinagem, até preparar eventos memoráveis para a família e os amigos ao ar livre. E logo ao pensar em tal ambiente, já vêm a mente cadeiras confortáveis, mesas, plantas, flores e muito mais.

No entanto, sabemos que cuidar de um jardim pede muito mais do que a vontade de ter um. É necessário ter tempo para dedicar-se, muito entusiasmo e certo conhecimento. Porém, com a rotina moderna temos que delegar muitos destes trabalhos a experts que já estão acostumados a lidar com os mais distintos desafios. Os arquitetos paisagistas aqui do homify sempre nos trazem soluções formidáveis para diferentes casos, jardins com diferentes tamanhos para atender as necessidades de cada usuário. Inclusive, jardins sem grama! Se você pensa que não pode ter um jardim, pois mora em um apartamento e não pode plantar grama, ou porque sua casa tampouco tem condições de abrigar um belo gramado, ou simplesmente não tem tempo ou dinheiro para cuidar do mesmo, hoje vamos te mostrar que mesmo assim é possível ter um jardim maravilhoso.

O mercado de construção nos apresenta uma vasta gama de acabamentos para piso externo, tão incríveis que dá prazer me ver e muita vontade de executar. Desde madeira, pedras a ladrilhos, os ambientes a céu aberto ficam maravilhosos independente de estilo, tamanho e local. Confira a seguir 21 ótimos projetos de jardins sem grama! E não perca mais ideias para seu pequeno jardim ficar ainda mais lindo.

21 jardins sem grama para ver antes de criar um na sua casa