11 dicas simples para começar um jardim em casa

A primeira coisa a se pensar é no tamanho do jardim. Se o espaço é pequeno, delimite pequenos canteiros cobertos de terra ou com uma camada de pedrisco. Também use vasos pequenos e, portanto, escolha plantas menores e até aposte nos jardins verticais. Se o espaço for grande, dê preferência a plantas maiores, como arbustos altos e árvores, o que dá muito menos trabalho do que cuidar de dezenas de vasos pequenos com espécies diferentes espalhados em toda a extensão. Nos jardins menores, pode-se optar por decks de madeira ou pisos de pedra, enquanto nos maiores os gramados tornam o espaço mais verde e atraente.