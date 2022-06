Não é por acaso que as salas de TV têm se tornado uma das opções mais interessantes de entretenimento dentro de uma residência. De um lado, temos a tecnologia cada vez mais em conta, o que garante equipamentos de última geração a preços bastante agradáveis. Por outro, temos a oferta de diversos serviços on demand de filmes e séries com rapidez e alta qualidade nas imagens. Assim, ficar em casa para apreciar uma boa produção deixou de ser uma opção eventual para se tornar quase que o padrão quando falamos em entretenimento.

Mas não é apenas a tecnologia que conta. Uma boa sala de TV deve ser confortável e ainda estar alinhada a todo o décor da casa, com elegância e sofisticação inconfundíveis. Vamos conferir agora, neste artigo do homify, 10 ideias geniais para salas de TV dos mais diversos estilos e tamanhos. Uma destas ideias irá, com certeza, inspirar você.