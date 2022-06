20 quartos de casal com paredes lindas para te inspirar

Como já dizia o dito popular: não há lugar como o lar. E se há um lugar na casa que se pode chamar de “meu”, este lugar é o quarto. Mas hoje o chamaremos de “nosso”, pois vamos falar um pouco sobre o quarto do casal! Montar um quarto de casal é tanto um momento agradável quanto delicado, já que há de atender à demandas e vontades pessoais de duas pessoas.

Todos os elementos da habitação devem estar em harmonia, respeitando um estilo, uma paleta de cores, uma seleção de acabamentos que dialoguem entre si e assim por diante. Veja dicas de, por exemplo, estilos de cama antes de escolher a sua. Como há tantas decisões a serem tomadas, nada melhor do que contar com a ajuda de um profissional, nossos amados arquitetos de interiores, que vai mostrar uma luz no fim do túnel com dicas e soluções dignas de uma pessoa mais experiente no tema.

Para que o quarto tenha um clima mais agradável e se torne um ambiente verdadeiramente acolhedor, as paredes merecem uma atenção especial aqui. Tais elementos construtivos são os responsáveis por criar essas sensações. Certas soluções como destacar uma das paredes com uma pintura diferenciada ou aplicar papel de parede são bastante recorrentes e funcionam muito bem, no entanto há inúmeras outras respostas que merecem atenção.

Neste artigo você pode acompanhar 20 projetos que aplicaram ideias maravilhosas nas paredes do quarto do casal. Não perca!