10 quartos para adolescentes descolados

Nesta foto podemos observar parte de um quarto para adolescente. O destaque obviamente vai para o painel com módulos coloridos – que são distribuídos quase como as faces de um cubo mágico. Esse reforço de cores fortes como o vermelho e o laranja cria um ambiente repleto de energia e movimento. As paredes recobertas com painéis de madeira complementam a leveza do projeto, que ainda é beneficiado pela janela imensa que permite que a luz do sol entre de forma completa no ambiente.