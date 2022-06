​10 móveis e utensílios para planejar sua cozinha em estilo rústico

No geral, tanto o estilo rústico como o rural estão associados com o velho e com o tradicional. É por isso que designers de móveis e decoradores atuais imitam algumas características típicas que dão a cada objeto e espaço esta marca originária.

A cor petróleo combinada com o bronze traz esta imagem temporal tão encantadora. Especialmente nas cozinhas com pisos de madeira rústica como o da imagem. As panelas de barro e os vasos verdes de cerâmica são alguns dos objetos decorativos que combinam com o mobiliário rústico ou rural.