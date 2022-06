Apartamento lindo tem área de lazer com churrasqueira e hidromassagem

Hoje desembarcamos em Florianópolis, para apresentar um apartamento simplesmente fascinante, que de imóvel padrão foi convertido no lar dos sonhos de um jovem casal. Localizado na praia do Campeche, no sul da ilha, o projeto de reforma foi todo gerido pela empresa Rope Engenharia.

O jovem casal decidiu contratar uma empresa de engenharia para gerenciar a obra de reforma do imóvel, uma cobertura de 208 m² de área interna e 40 m² de área externa, que teve sua planta original e espaços transformados para se adequar aos gostos do casal. O projeto se preocupou em cuidar do andamento da obra de forma limpa e organizada, gerar o menor impacto possível na vizinhança, escolher materiais leves para não sobrecarregar a estrutura do prédio e encontrar soluções em instalações hidro sanitárias para viabilizar a mudança da cozinha e da área de serviço.

Curioso para desvendar todos os encantos e todos os ângulos deste apartamento espetacular de 248 m²? Então confira a seguir mais detalhes e mais imagens do apartamento dos sonhos de um jovem casal com vistas espetaculares para o mar. As fotos são de Rudi Razador.