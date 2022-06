21 jardins em quintais pequenos para você sonhar acordado

Ter um quintal em casa é um sonho! Independente de seu tamanho, as áreas externas têm um enorme valor arquitetônico e em países quentes como o nosso, proporcionam um conforto ambiental maravilhoso. O ar encontra grandes aberturas para circular dentro de casa e os moradores podem desfrutar de seu tempo livre do lado de fora, já que é uma atividade tão saudável para o corpo e a mente. Estas não são as únicas vantagens de ter um quintal, que além de ser o espaço perfeito para receber os amigos e a família em um cantinho especial para celebrações, é também onde se pode estar em contato com a natureza mesmo para que vive em grandes cidades.

Para tal, nada melhor do que começar um jardim e ter a oportunidade de praticar um pouco de jardinagem. No entanto, para quem não tem tempo de ter um hobby como este, há muito profissionais especializados como os nossos arquitetos paisagistas, que farão um excelente trabalho por você, facilitando a sua vida. Agora se você tem um quintal pequeno e acha que ter um jardim é um luxo reservado aos grandes terrenos, não se engane ou se desanime! Áreas externas pequenas têm muito potencial para receber lindos jardins nos mais diversos estilos, adaptando-se a diferentes demandas e formas de viver de seus usuários.

O artigo de hoje é uma compilação que traz 21 quintais pequenos com jardins lindos para provar, mais uma vez, que tamanho não é tudo. As áreas reduzidas são muito frequentes na nossa realidade e podem ser percebidas como uma desvantagem. Muito pelo contrário, as casas pequenas são aconchegantes, acolhedoras e capazes de uma versatilidade excepcional. A única questão é que pedem por um planejamento mais detalhado e soluções modernas para que os ambientes se transformem de acordo com as necessidades do dia-a-dia. O mesmo se aplica para os quintais, nos quais pelos jardins podem ser planejados com o uso de pequenos truques e grandes ideias para otimizar a área e criar uma zona de estar linda e confortável.

Agora, se você não tem um quintal em casa, pode ver nossas ideias para deixar o lar moderno com jardins internos, mas não deixe de conferir a seguir imperdíveis projetos para começar a sonhar com o seu jardim ideal!