Não sabe onde guardar os sapatos? Conheça esses sapateiros!

Aqui está uma outra opção para os sapateiros com gavetas dobráveis. Esta peça Kimidori foi feita com pallets. Como no caso do trenó este móvel permite que os sapatos sejam guardados de uma maneira que não cause danos. Nas gavetas você pode colocar os sapatos que mais usa e também as chaves e outros itens pequenos que precisem estar sempre à mão antes de sair de casa.