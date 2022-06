Uma casa de campo elegante!

Não era comum as casas de campo possuírem vãos amplos, espaços integrados ou mesmo amplos planos envidraçados. Portanto, quando adentramos o living room da residência e nos deparamos com os vãos amplos, com os espaços integrados e com as amplas porta janelas de vidro e caixilhos de madeira, na verdade nos deparamos com uma reinterpretação da casa de campo tradicional, possiblitada pela técnica e por novos materiais. A cobertura de madeira de duas águas e de proporções simétricas cria uma ambiente imponente e charmoso, com destaque para a lareira, situada no centro do espaço, com sua chaminé de aço patinado.