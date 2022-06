Aprenda com este apartamento 10 ideias para deixar seu lar aconchegante

Na sala de estar, o revestimento de pedras que marca o painel da TV é simplesmente incrível. A combinação com o predomínio do branco presente no aparador e paredes ficou excelente. A iluminação é reforçada com a presença de pequenas lâmpadas embutidas no teto. Como no hall de entrada, as plantas e pequenos quadros complementam com delicadeza a decoração do ambiente.