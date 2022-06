Um casarão rústico encantador!

Não faltam exemplos de projetos de revitalização bem sucedidos, que comprovam que a preservação do patrimônio arquitetônico e cultural é muito mais vantajosa e valiosa, em termos econômicos e culturais, do que a demolição do velho e sua substituição por edifícios novos. Nas palavras de Stewart Brand, auto do livro “Como os edifícios ensinam”, o tempo é o principal elemento do design. Para ele, o que torna um edifício amado e motiva pessoas saírem de suas casas para visitá-los em outro continente, por exemplo, é justamente sua longevidade, suas texturas desgastadas, sua cobertura patinada, sua história e, claro, sua capacidade de adaptar-se à passagem do tempo como um objeto funcional e em contínua evolução.

Este mesmo sentimento de admiração pela maturidade e pelo esforço humano acumulado em um edifício é que impulsionou o desejo de revitalização e ampliação de um antigo casarão situado no Parque Natural de Garrtoxa, em Girona, na Espanha. O projeto da Casa Jens foi concebido pelo estúdio Velez Carrasco. Basicamente, o projeto envolveu a revitalização da antiga casa de fazenda, a construção de dois novos edifícios, a nova casa da piscina e a casa de serviços, que abriga as instalações e infra-estrutura necessárias para tornar o projeto em um complexo auto-suficiente em energia e sustentável.

Se você não acredita em milagres, após conhecer este projeto de revitalização e ampliação de um antigo casarão, passará não só a acreditar, como sentirá desejo de realizá-los. Confira a seguir mais detalhes e imagens deste projeto de intervenção espetacular.