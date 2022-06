11 passos para organizar as roupas em casa de uma vez por todas

As peças que se usa mais sempre devem ficar na parte de cima das gavetas ou na parte da frente das prateleiras. Isso também tem muito a ver com a estação do ano: no inverno, as blusas de lã vêm para a frente das prateleiras, enquanto no verão são as blusinhas leves, as camisetas, os tops. O mesmo vale para os casacos, que tomam a frente no inverno, enquanto os vestidos leves são colocados em sacos plásticos ou de tecido. Na sapateira, a mesma regra vale: botas à frente no inverno e sandálias no verão. Tudo fica mais fácil quando não se precisa procurar no armário inteiro. Ah, vestidos de festa, que são pouco usados, devem ser mantidos em sacos plásticos ou de tecido para que se conservem melhor.