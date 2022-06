Apartamento pequeno e muito chique em São Paulo vai te inspirar a decorar o seu

Por fim, chegamos ao mezanino do loft. O pequeno quarto segue a decoração de detalhes industriais, com as instalações elétricas aparentes e a parede de tijolinhos na cor branca. A presença de um espelho na parede atrás da cama oferece a sensação de maior profundidade e iluminação no ambiente. Com estes detalhes, o pequeno quarto esbanja personalidade e conforto para relaxar completamente em uma casa pequena no tamanho e perfeita em toda a sua organização.