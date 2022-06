Puxadinho bem projetado: quintal estreito ganha cozinha e deixa a casa maior

Com o passar dos anos as nossas necessidades práticas mudam e a nossa casa precisa se adaptar a estas mudanças. Alterações no layout, na decoração e ampliação da área útil são as mudanças mais comuns. O ideal é que o projeto original sempre preveja esta necessidade de ampliação da residência. Mas mesmo sem esta previsão no projeto original, é possível adaptar a residência as novas necessidades práticas e desfrutar de maior comodidade e praticidade.

Hoje desembarcamos no Reino Unido para apresentar o projeto de ampliação incrível de uma residência, assinado pelo estúdio Millar Howard. A construção do novo anexo, revestido de madeira, resultou na ampliação de 30% da área útil da casa, que ganhou novos ambientes, mais funcionais, mais bem iluminados e mais arejados, como a cozinha e a sala de jantar, no pavimento térreo, e um dormitório com home-office, no pavimento superior.

Curioso para desvendar todos os ângulos e todos os encantos desta casa recém ampliada? Então confira a seguir mais imagens e mais detalhes dos novos ambientes que foram adicionados ao edifício existente e tornaram a residência mais funcional, acolhedora e moderna.