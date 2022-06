Design de Interiores com Maurício Arruda

Outro aspecto importante da filosofia e estilo do arquitecto/designer Maurício, está nas nuances dos móveis, assinados por designers de reconhecimento internacional. Falamos particularmente da sala de estar, biblioteca e sala de jantar. Um castanho desgastado de couro da poltrona Mole (1957), criada por Sérgio Rodrigues. Do mesmo autor, as Paraty (1963) receberam um vibrante tecido amarelo. A antiga poltrona do austríaco Martin Eister (1913-1977) evoca cor através de fibras naturais. Há ainda o sofá Polder azul-marinho, criação da holandesa Hella Jongerius e o verde na Raw Longe Chair do sueco Jens Fager.