Casa de madeira em meio à mata é um sonho no Rio de Janeiro

Jeito americano com beleza carioca: a mistura improvável ficou absolutamente linda. Hoje, conheceremos uma casa incrível situada entre a mata e o mar. Privilegiada pela vista e pelas belezas naturais do Rio de Janeiro, este lindo lar foi projetado com inspiração nas casas de Nova Inglaterra, região dos Estados Unidos.

Construída aos pés da Pedra da Gávea, a casa superou as expectativas da família com 3 filhos e se tornou um sonho palpável e incrível. Com desenho americano na fachada e interior, a moradia soma um jeitinho americano com todo o calor carioca no coração e uma incrível beleza natural que margeia a alma.

Sua área de lazer conta com piscina e hidromassagem para aproveitar muito bem o canto dos pássaros que se deliciam com a brisa salgada que vem do mar e orvalha as árvores da mata local.

Com tantos predicados incríveis, temos a certeza de que nem precisamos fazer o convite para que você siga conosco, afinal, conhecer esta linda residência é um privilégio indispensável. Para isto, siga pelas imagens abaixo e confira cada detalhe desta casa americana de sotaque carioca. Temos a certeza de que toda a inspiração valerá a pena. Aproveite o passeio!