Área de lazer: confira o que tem nesse espaço perfeito para receber os amigos

Quem é que resiste ao prazer de um banho de piscina no calor? A área de lazer é ampla e dividida em setores. O espaço maior é dedicado à piscina e ao solário ao redor da piscina de desenho sinuoso. Floreiras e vasos de plantas ornamentam o solário. As palmeiras e a vegetação ganharam iluminação direcionada com luzes embutidas no solo, que realçam a sua exuberância, tornando o ambiente mais agradável e bonito.