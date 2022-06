15 cozinhas pequenas que fogem do convencional

Projetar uma cozinha pequena não é uma tarefa fácil. Principalmente para os amantes de culinária, que colecionam tanto utensílios maravilhosos e especiais para preparar pratos incríveis e receber os amigos e familiares em casa. Da mesma maneira, quem leva uma vida mais corrida e tem pouco tempo para cozinhar, também precisa de uma cozinha bem planejadinha, caso contrário uma tarefa simples como fazer macarrão pode se tornar complicada. Porém hoje não vamos falar de planejar a cozinha, este tema você pode encontrar aqui. O que este artigo coleta são ideias para deixar uma cozinha pequena fora do convencional!

Entende-se por convencional o que é comum, mais usual, conceitos com os quais estamos mais familiarizados, ideias tradicionais e clássicas. Uma maneira simples de entender esse conceito é pensar nas primeiras imagens que projetamos ao pensar em algo, por exemplo uma casa. De primeira pensa-se em uma arquitetura com a qual estamos acostumados desde pequenos, e com o tempo tal imagem vai se transformando e começamos a sonhar mais, este é o momento em que ideias inovadoras vão aparecendo.

Agora pense em uma cozinha. Pode ter certeza que a primeira imagem de cozinha que você pensou não será as que encontrará por aqui hoje. Queremos surpreender nossos leitores com projetos feitos pelos arquitetos aqui do homify que são verdadeiramente inovadores graças a uma combinação de diferentes fatores. Acabamentos inusitados em cores vibrantes e alegres, móveis planejados com sistemas modernos e versáteis, mobiliário de design inovador e uma decoração cheia de graça são alguns dos pontos reunidos nestes projetos.

Compilamos 15 cozinhas tão modernas quanto pequenas, para quem gosta de escapar do óbvio. Descubra!