Esta casa moderna traz 10 boas ideias para copiar no seu lar

Esta casa na região de Campinas (SP) mede apenas 250 m², mas parece muito maior. O lar passou por uma reforma orquestrada pela designer de interiores Iara Kílaris a pedido de um casal com três filhos. Kílaris propôs uma nova distribuição de ambientes, especificou acabamentos sofisticados e propôs mudanças na fachada. A casa pôde acomodar confortavelmente todos os ambientes necessários: quatro quartos, área social integrada à sala de estar e sala multimídia, cozinha, lavanderia e piscina. A casa ainda ganhou uma linda área de lazer. ’O espaço gourmet foi projetado em uma área que pode ser usada, quando necessário, como garagem , conta a profissional, que também paisagista. Um painel na parede com portas e gavetas serve para organizar os utensílios domésticos usados no ambiente’, acrescenta.

Vamos conhecer as boas ideias deste lar?