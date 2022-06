2015 Pantone cor do ano: Marsala

A Pantone anunciou recentemente a nova cor para 2015 - a marsala, um tom que mistura vinho e vermelho barro. A recente revelação tem causando um alvoroço entre o mundo da moda e do design.

A escolha para 2015 é um tom quente escuro que se parece com o bordô. Rico e marcante Marsala se contrasta contra o eleito de 2014 – intitulado Orquídea Radiante, que se aproxima do violeta. O Marsala pertence a família dos tons terra e está previsto para ser a cor o favorita para esse ano que se inicia.

Se você não tem medo de ousar no décor de casa e está a procura de algo inovador, o Marsala é para você! deslumbrante e majestoso, a cor eleita pela Pantone para 2015 transmite luxo em qualquer espaço. Nós da homify selecionamos alguns exemplos que ilustram o magnífico Marsala para você começar este ano já adotando essa tendência.