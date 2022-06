10 casas rústicas que fazem o coração bater mais rápido

Manter os materiais em sua forma mais pura, é uma das características das lares rústicos. Tomemos como exemplo este quarto hiper charmoso que navega entre o estilo rústico, colonial e shabby chic. As paredes de cor bege trazem suavidade para os interiores, as grandes vigas de madeira são a característica ais reveladora e encantadora do quarto.

Os arquitetos de interiores foram capazes de criar um quarto adorável com a forte presença do elemento rústico que enfatiza aquele sensação de conforto que se tem na vida próxima ao campo. O toque elegante fica por conta do mobiliário e da decoração suave aumentando as sensações de calor e aconchego.