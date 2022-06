Cores perfeitas para quartos de bebê!

Para sonhar. Sempre desejamos que os quartos para bebê sejam os mais perfeitos o possível. E para fazer com que isso aconteça, devemos nos atentar a todos os detalhes do espaço. Afinal, conforto é essencial para que estes sonhos sejam os mais doces o possíveis ao longo da vida do nosso pequeno ou pequena. Quando falamos em conforto, é preciso lembrar de todos os detalhes, inclusive das cores que serão parte do ambiente. O conforto visual das cores é imprescindível para que os dias fique perfeitos e trabalhem da melhor forma o possível com o nosso humor. As cores têm o poder de influenciar o nosso estado de espírito, por isso é essencial acertar ao máximo na alocação das cores no quarto do bebê. Sobre as formas de influenciar, podemos citar alguns exemplos: o vermelho influencia a energia do ambiente, o amarelo trabalha com influência sobre a atenção e criatividade, o laranja traz entusiasmo, azul claro remete à calma e amizade, enquanto o verde trabalha com equilíbrio e natureza, o preto com luxo e atemporalidade, o branco à pureza e o rosa à delicadeza.

Enfim, estes são apenas alguns significados de uma grande paleta de cores que influencia o nosso dia a dia diretamente e indiretamente. No caso do seu bebê, a permanência dele no quarto será por muito tempo. Por isso, não deixe de caprichar na escolha das cores.

Por isso, neste Livro de Ideias reunimos dez opções em cores para o quarto do seu bebê. São cores que podem ser utilizadas isoladamente ou em conjunto com outros tons. O mais importante é que você tenha atenção nas combinações e nas formas em que poderá utilizar cada tom no quarto do seu bebê. E quanto a estas formas, lembramos que a utilização não deve ser necessariamente monocromática nas paredes, mas, também, remetidas a outros objetos e móveis na decoração do espaço. Então, se você já sentiu a ansiedade de ver os lindos projetos realizados pelos nossos incríveis profissionais, siga conosco e sinta o amor reservado para cada estilo de quarto para bebês!