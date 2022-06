10 ideias de paisagismo para qualquer espaço!

Um estudo feito pela Universidade de Melbourne, na Austrália, mostrou que olhar a natureza durante 40 segundos além de relaxar, melhora a concentração. Por isso, um jardim pode deixar sua casa tanto mais bonita como também trazer harmonia para o ambiente. O contato com as plantas restaura energia do lugar e diversifica a decoração. Já imaginou poder ter um jardim como fonte para revigorar suas energias?

O paisagismo ganha unidade, a partir de características visuais em comum. Por exemplo: plantas com textura, cor e forma semelhantes podem criar unidade tanto no seu jardim, como com a vizinhança. Repetir de padrões, cores e texturas em locais diferentes auxiliam a criar uma unidade no seu jardim. Porém, antes de tudo, é necessário pensar na composição do seu jardim e o espaço que você quer determinar para ele. Jardins podem ser convencionais, decorativos, como também jardins de inverno (em espaços fechados) ou como paredes verdes, o que irá determinar tal denominação é o lugar dentro da casa a ser ocupado.