Mesas de refeições super criativas

A artista plástica Maria Montiel mostra que os detalhes pequenos fazem toda a diferença. As louças possuem uma singularidade própria. Todas diferentes como as etnias mas que juntas formam uma mesa especial e funcional. A toalha com o tom de fundo principal branco combina e brinca com as pinceladas de cor das loiças. É quase como um jogo. Peças únicas com um toque de excentricidade que quando colocadas juntas se tornam parte de um todo, como se pertencessem perfeitamente umas às outras.

Talvez por a artista ser de Barcelona, cidade repleta cultura e obras de arte, as suas criações transmitam um pouco esse aspecto. Esta ideia é super simples de copiar: Não seja tímida, pare de tentar usar aquele jogo de louças sempre combinando. Dê uma utilidade para aquelas louças que não pertencem à jogo nenhum e voilá!