10 dicas para integrar espaços em casas pequenas

Esta solução é mais do que clássica: a integração da cozinha com a área de refeições dentro do mesmo espaço. Só que, no caso, a cozinha é a função principal e a copa a função secundária, embutida no primeiro ambiente. A copa é mais utilizada para as refeições matinais, mas na verdade serve para qualquer refeição. Especialmente se a casa não conta com sala de jantar, o que, porém, é bastante raro.