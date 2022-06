Apartamento de 40 m² parece muito maior graças às boas ideias de decoração

A cozinha também está integrada ao living room através da bancada estilo barzinho, revestida com granito na cor preto absoluto e com detalhes em amarelo, com destaque para os dois pendentes que produzem um intrigante jogo de sombras. As cores, os materiais de revestimento, como o piso de porcelanato, e o design contemporâneo do mobiliário e dos acessórios realçam a sensação de unidade e de integração espacial.