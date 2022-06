Casinha em terreno estreito tem 92 m² de muito conforto

Uma das etapas da reforma envolveu a descoberta do edifício. Com a remoção do reboco das paredes e do carpete, no pavimento superior, os arquitetos descobriram os tijolos estruturais no térreo e os tacos bem conservados nos quartos. A reforma envolveu a remoção de paredes e a incorporação do corredor lateral. A sala de estar e a cozinha foram integradas com a remoção da parede, que foi substituída por uma viga de aço aparente, tornando o living room mais amplo e agradável. No térreo, o projeto fez uso do piso de granilite e as paredes receberam duas camadas de tinta acetinada.