Casa pré-fabricada de 40 m² é mistura de beleza e eficiênca

Se você amou a frente, mal imagina os fundos. Aqui há uma proposta de linhas claras e simples. Uma casa com uma elegância inegável e absolutamente conectada com o exterior. Aprecia-se, acima de tudo, a escolha vantajosa do vidro. Longe de transmitir fragilidade, dá uma aparência sólida e contemporânea à construção inteira. Mérito dos arquitetos!