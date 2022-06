13 paredes criativas que você vai querer ter em casa

Outra possibilidade bem divertida de se decorar as paredes é esta que aparece na imagem acima. A sala de jantar conta com uma parede coberta com placas de produtos e serviços ou, ainda, de trânsito e informativas. A composição geralmente joga com as cores e as formas, que podem ser as mais variadas. Novamente, o resultado é informal, despretensioso e divertido, mas bastante original.