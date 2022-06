Tapetes listrados e estilosos

A decoração de um ambiente, como sala de estar ou quarto, sempre pede um elemento marcante e essencial, como o tapete listrado. Esses elementos decorativos têm a capacidade de ampliar ou delimitar os territórios, assim como aquecer ou climatizar o décor do espaço.

Os tapetes com grafismos listrados podem ser uma ótima opção para proporcionar vida e movimento na decoração de um cômodo. Não há risco de errar na composição, se usar os tapetes listrados com sofás lisos. Abusar almofadas divertidas também pode ajudar no visual. Elas podem seguir estéticas listradas ou não, desde que tenham tonalidades próximas as cores do tapete listrado.

Os tapetes listrados podem funcionar em cima de pisos em madeira, mármore, concreto e porcelanato. As listras do tapete são capazes de auxiliar no ambiente dando a impressão de que o espaço é maior do que ele realmente é.

Aqui, você poderá ficar por dentro de composições que recebem tapetes listrados para se inspirar a embelezar seus cômodos. Confira!