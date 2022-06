Cortinas fofas e criativas para o cantinho do bebê!

Planejar o cantinho do bebê, é certamente uma tarefa pra lá de gratificante para os pais. Preencher esse ambiente de alegria e amor para a chegada do pimpolho, é sem dúvida, um momento espacia. Mas para isso é necessário pensar e cada detalhe na hora da decoração e escolha dos móveis, para criar além de beleza, que também seja um ambiente aconchegante confortável e com toda segurança.

Além dos móveis para o quarto e enxoval, as cortinas são o complemento na decoração essenciais para o quarto do bebê. Além de serem decorativas e oferecerem um visual agradável e deixar o quarto do bebê ainda mais aconchegante e gostoso, elas também servem para manter a privacidade da mãe e do bebê, na hora da amamentação, na troca de fraldas, nos banhos e sonecas. Outro fator importante é o controle da luminosidade do ambiente, a exposição excessiva ao sol é, como já se sabe, prejudicial à saúde, sobretudo quando se trata de crianças pequenas. Entretanto, em quantidades moderadas, o sol é essencial para estimular o desenvolvimento físico e intelectual, além de arejar o ambiente.

Para escolher a cortina ideal para o quarto do seu filho, vale apostar em modelos, cores e estampas que favoreçam o ambiente, a luminosidade e que combinem com a decoração. Elas podem ser estampadas, conter apliques em alto relevo, cores delicadas e neutras, texturas, os temas que variam de acordo que você escolher para combinar com o enxoval do bebê e com muitos outros artigos decorativos para o ambiente.

Este artigo mostra diversas opções de cortinas para encantar e proteger o cantinho especial do seu bebê. Confira!